Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2023
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Горячую линию по вопросу выдачи разрешения на строительство проведут в Южно-Сахалинске
15:37, | Новости общества Сахалина и Курил

В ближайшее время на улице Горького заработает новый светофор

В ближайшее время на улице Горького заработает новый светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рабочий режим переведут электронный регулировщик, который установлен возле детского сада "Жемчужина", рассказхали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 20 сентября новый светофор на улице Горького в Южно-Сахалинске переведен в режим жёлтого мигания. На данный момент специалисты проводят пуско-наладочные работы. Во вторник, 26 сентября, светофор с вызывной фазой для пешеходов планируется включить.

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