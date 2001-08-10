Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддерживает проект "Сопричастность"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", в рамках которого неравнодушные горожане передают посылки и письма в зону специальной военной операции, а также организуют мероприятия, направленные на поддержку бойцов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В штабе общественной поддержки представители различных общественных объединений, коллективов, волонтерских организаций регулярно проводят социальные акции помощи участникам СВО и их семьям, лекции и иную общественно-полезную работу.
Так, для участников южно-сахалинского спортивного клуба инвалидов "Твой мир" провели мастер-класс по изготовлению марлевых салфеток для перевязок и рассказали, как они применяются в медицине. Все изделия передадут в зону СВО.
- Я проработала в медицине без малого 50 лет и имела высшую категорию. Поэтому не понаслышке знаю, что марлевые салфетки - незаменимый атрибут в нашей повседневной аптечке. Все хотят внести свой вклад - мы делаем это, чтобы показать нашим защитникам, что мы заботимся о них, - отметила серебряный волонтер и приглашенный эксперт Валентина Васильева.
Участие в мероприятии также приняли координатор партийного проекта Татьяна Рудакова и главврач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. Они прочитали лекцию об оказании первой медицинской помощи и повели викторину о здоровье.
- Мероприятия, которые проходят в штабе, связаны с проектом "Сопричастность" и созвучными ему акциями. Равнодушных нет - все стараются внести свой вклад: от детей до людей серебряного возраста. Мы часто получаем обратную связь от бойцов СВО и ребята говорят, что все наши письма с теплыми словами, связанные вручную носочки, одним словом все, что мы отправляем, придает им сил и уверенности, - подчеркнула Татьяна Рудакова.
Ярким моментом мероприятия стала встреча участников южно-сахалинского спортивного клуба инвалидов "Твой мир" с первым русским парапутешественником, экстремалом-колясочником, мотивационным спикером Игорем Скикевичем. Он поделился со слушателями своими впечатлениями о путешествиях и призвал всех верить в себя, вести активный образ жизни и следовать мечте.
Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.
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