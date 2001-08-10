В Сахалинской области стартовала школьная онлайн-олимпиада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги" стартовала в регионе на платформе "Учи.ру" и продлится до 15 октября по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9-х классов.

"Основная наша задача строить дороги не только качественными, но и безопасными. Безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас, каждый должен знать правила безопасности дорожного движения и уметь применять их в жизни. В особом приоритете - детская безопасность. Именно для того, чтобы напомнить подрастающему поколению и их родителям о важнейших правилах безопасности на дорогах - для всех школьников проводится эта онлайн-олимпиада. Задания позволят им углубиться в тему дорожной безопасности и не допускать ошибок в реальной жизни", - сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Онлайн-состязание проводится четвертый год подряд при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". В прошлом году в ней приняли участие более 15 тыс учеников 1-9 классов из всех районов Сахалинской области.

"С каждым годом интенсивность движения растёт, расширяется дорожная сеть в городах и поселках Сахалинской области, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей. Особенно важно, что эти знания помогут не только в учебной ситуации, но и в реальной жизни", - прокомментировал главный государственный инспектор по обеспечению безопасности дорожного движения в Сахалинской области Нам Игорь Владимирович.

Одной из важнейших задач национального проекта "Безопасные качественные дороги" является повышение безопасности дорожного движения. На дорогах регионального значения обустраивают пешеходные переходы, устанавливают дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, сигнальные столбики, наносится разметка, устанавливаются камеры фотовидеофиксации. Детская безопасность остается в приоритете. В Сахалинской области в детских садах и школах проводятся занятия, где ребятам рассказывают, как правильно переходить дорогу, что обозначает тот или иной знак дорожного движения, как ориентироваться в городе и как правильно выбрать безопасный маршрут.

"Ежедневно дети совершают путь из дома в школу и обратно, и очень важно, чтобы этот маршрут был максимально безопасным. Совместно с госавтоинспекцией в учреждениях образования проводятся для школьников викторины, конкурсы, состязания на проверку правил дорожного движения. Есть команды, стабильно показывающие высокий результат на региональных и федеральных конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Безусловно, эту работу мы будем продолжать, а олимпиада поможет ребятам укрепить теоретическую базу", - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится четвертый год подряд. Популярность мероприятия показала актуальность профилактической работы с детьми: с каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть в области, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, родителей и педагогов.

Олимпиада продлится до 15 октября включительно. Выполнять задания можно в домашних условиях самостоятельно или вместе с родителями. Ребят ждут новые локации и ситуации, например, подготовка к поездке на велосипеде или безопасная езда на электросамокате. Многие темы заданий представлены в новом прочтении, чтобы олимпиаду было интересно проходить как вновь присоединившимся школьникам, так и тем, кто участвовал в предыдущих олимпиадах.