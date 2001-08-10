Южносахалинцам напоминают о возможностях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в проекте «Пушкинская карта» участвуют 20 учреждений культуры. За этот год молодежь города посетила более 140 мероприятий, приобретя почти 800 бесплатных билетов по специальной карте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, проект «Пушкинская карта» - это инициатива Правительства РФ, реализуемая на территории всей страны. Молодые люди в в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную «Пушкинскую карту», на ее балансе лежит 5000 рублей, которые можно потратить на походы в театры, музеи, концертные залы, и кинотеатры.

С афишей мероприятий Южно-Сахалинска, которые доступны к посещению по «Пушкинской карте» можно ознакомиться на сайте Культура.рф. Подросткам и молодежи в областном центре предлагают посетить выставки, концерты, посмотреть фильмы и поучаствовать в мастер-классах.

Чтобы получить карту необходимо:

- иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;

- скачать приложение «Госуслуги Культура», которое доступно во всех плэймаркетах -доступна виртуальная карта и поиск мероприятий;

- подтвердить выпуск «Пушкинской карты» и получить ее в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир».

Подробный алгоритм получения карты представлен на портале госуслуг.