Православный храм в Харбине превратили в концертный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Символ Харбина - Софийский собор переделали под концертный зал. Ранее в недействующем православном храме работал музей архитектурных памятников города, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на biang.ru.

Теперь в соборе проводят концерты классической музыки. Горожане приходят послушать игру на рояле и скрипке. На месте алтаря установили сцену. А перед входом в храм раздают флаейры с надписью "Sophia Concert Hall".

Софийский собор - недействующий православный храм Харбина. С 1996 года вошел в список памятников культуры КНР. До недавних пор внутри собора был музей архитектурных памятников города. Незадолго до начала пандемии COVID-19 Софийский собор закрыли на реставрацию.

Амурчанам Софийский собор в Харбине известен тем, что его облик является практически точным повторением Шадринского собора в Благовещенске. Храм заложили 16 мая 1896 года, в день коронации Николая II. В 1917 году его закрыли, а в 1932 году подорвали.