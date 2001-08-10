Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2023
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Горячую линию по вопросу выдачи разрешения на строительство проведут в Южно-Сахалинске
12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Горячую линию по вопросу выдачи разрешения на строительство проведут в Южно-Сахалинске

Горячую линию по вопросу выдачи разрешения на строительство проведут в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожан проконсультируют специалисты департамента архитектуры и градостроительства администрации областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе горячей линии обратившимся разъяснят следующие положения: круг заявителей, перечень необходимых документов, срок предоставления муниципальной услуги, перечень оснований для отказа.

Звонки от горожан будут приниматься 22 сентября с 11.00 до 13.00 по телефону 300-675 (добавочный номер 5).

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