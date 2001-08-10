Более 2,5 тысяч сахалинцев получают выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение СФР по Сахалинской области осуществляет выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. Сегодня их получают 2 600 жителей региона. Претендовать на компенсацию могут граждане трудоспособного возраста, которые не работают и не получают пособие по безработице, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.
К лицам, за которыми можно осуществлять уход, относятся:
- инвалиды I группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения;
- граждане, достигшие 80 лет.
Выплата может устанавливаться одному человеку в отношении нескольких людей, нуждающихся в уходе. Размер выплаты с учетом районного коэффициента составляет:
- Юг, центр Сахалина - 1 680 рублей;
- Оха, Ноглики - 1 920 рублей;
- Курильские острова - 2 400 рублей.
Для родителей или опекунов, осуществляющих уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, размер выплаты на каждого ребенка с учетом районного коэффициента составляет:
- Юг, центр Сахалина - 14 000 рублей;
- Оха, Ноглики - 16 000 рублей;
- Курильские острова - 20 000 рублей.
Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другие неработающие трудоспособные граждане, то для них размер выплаты составит 1 200 рублей (плюс районный коэффициент).
Для оформления выплаты необходимо заявление гражданина, а также согласие человека, нуждающегося в уходе. Подать его можно через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте СФР или в МФЦ.
Осуществлять уход может неработающий гражданин трудоспособного возраста от 14 лет, который не является получателем пенсии и пособия по безработице. Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют. Ухаживать за инвалидом или пожилым человеком также могут родственники, соседи или знакомые.
При этом человеку, ухаживающему за пожилым или инвалидом, начисляются пенсионные коэффициенты - 1,8 коэффициента за каждый полный год ухода.
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