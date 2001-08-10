В Сахалинской области завершилось благоустройство 17 придомовых территорий по проекту "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по федеральной программе полностью закончены в семи муниципальных образованиях островного региона. Это Александровск-Сахалинский, Долинский, Ногликский, Смирныховский, Корсаковский, Макаровский и Северо-Курильский районы. Придомовые территории преображают благодаря проекту "1000 дворов", который реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению президента России Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Благодаря президентской единой субсидии на придомовых территориях ремонтируют тротуары и проезды, создают условия для маломобильных жителей, проводят озеленение, при необходимости обустраивают зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
В Макаровском районе новый облик обрел двор по улице Вокзальной, 3 в селе Восточном. Здесь выполнили устройство покрытий, бортовых камней и тротуаров, уложили резиновую плитку, установили детскую площадку, скамейки, а также выполнили озеленение.
- Стало гораздо уютнее. Теперь выходим с соседями пообщаться на свежем воздухе. Много ребятишек собирается, чтобы поиграть на детской площадке, приходят даже с соседних дворов, - поделились жительница села Восточного Нина Федотова.
В Долинске преобразился двор по улице Пионерской, 2. Территорию озеленили, обустроили проезды и парковку, установили детскую площадку и спортивное оборудование. В Невельском районе работы завершены на одном объекте из двух запланированных. Так, в селе Горнозаводск по улице Советской, 37-39 уложили травмобезопасное покрытие и установили малые архитектурные формы. В настоящее время работы ведутся по улице Победы 15, 16 в районном центре.
Полным ходом идет благоустройство дворов в Южно-Сахалинске. В настоящее время свой облик обновили дворы по улицам Пуркаева 112, 2-Пионерской 60, Бумажной 22, Авиационной 72, Комсомольской 298 и 296А. Продолжается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, во дворах по улицам Бориса Полевого и Курильской 5.
В ближайшее время планируется закончить преображение придомовых территорий в Аниве, Тымовском, Южно-Курильске, Охе, Томари и Поронайске. Всего в 2023 году в рамках проекта на Сахалине и Курилах приведут в порядок 40 дворов.
- Программа "1000 дворов" направлена на создание новых доступных пространств для отдыха рядом с домом, улучшение качества жизни граждан и повышение индекса качества городской среды. Она проводится по инициативе Президента Владимира Путина. В свою очередь, наша главная задача - делать все работы в срок и с надлежащим качеством, учитывать то, какими хотят видеть свои дворы островитяне, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Активные жители контролируют ход благоустройства своих дворов. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую, в администрацию, а также озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно и через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.
Напомним, проект "1000 дворов" реализуется на Дальнем Востоке с 2022 года. Его курирует вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
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