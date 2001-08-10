В этом году в Поронайском ГО открылись еще два социальных магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2023 года в Поронайском городском округе появилось 2 социальных магазина. Статус социального магазина получили магазины "Монерон" в селе Восток и "Провинция" в селе Гастелло.

Напомним, несколько лет назад в Сахалинской области по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко была запущена программа социальной торговли "Забота. Защита. Уважение". В торговых точках установлена минимальная наценка 10-15% на 40 наименований продуктов.

В муниципальном образовании действует семь общедоступных социально-ориентированных объектов торговли:

- магазин "Новинка", г. Поронайск, ул. Октябрьская, 80, пом. 2;

- магазин "Бриз", г. Поронайск, ул. Октябрьская, 42;

- торговый павильон "Социальный", г. Поронайск, ул. Октябрьская, 65/1;

- торговый павильон "Старый вокзал", г. Поронайск, ул. Молодежная, 8;

- магазин "Валерия", пгт. Вахрушев, ул. Центральная, 101 пом.9;

- магазин "Монерон", с. Восток, ул. Гагарина, 9;

- магазин "Провинция", с. Гастелло, ул. Речная, 14-2.

- О необоснованном повышении цен на продовольственные и непродовольственные товары можно сообщить по телефону: 8(42431) 5-03-41.