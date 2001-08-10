Южносахалинцев приглашают в "Школу фермера"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Это образовательный проект Россельхозбанка, который реализуется при поддержке областного министерства сельского хозяйства и торговли. На конкурсной основе пройти обучение смогут действующие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На островах проект будет воплощен в жизнь впервые. Его участниками смогут стать 20 человек. Проходить обучение они будут на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Направление - «Птицеводство».
- Мы видим, как меняется отношение к сельскому хозяйству, как активно идут на обучение фермеры, понимая, что без новых знаний сложно развиваться в этой сфере. Занятия в «Школе фермера» будут направлены на повышение финансовой и профессиональной грамотности сельхозпроизводителей, обучению методам ведения эффективного хозяйства, - отметил заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Владимир Кравченко.
Продолжительность курса 2,5-3 месяца. За это время участники проекта познакомятся с новейшими агротехнологиями, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, финансовые бизнес-модели, пройдут практическое обучение на ведущих агропредприятиях области.
Многие теоретические дисциплины сахалинцы смогут пройти дистанционно, чтобы совмещать учёбу с работой. В конце курса слушателей ожидает итоговая аттестация и диплом государственного образца.
Желающим стать участниками проекта необходимо до 20 сентября заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и эссе (о себе и своем деле) на электронную почту [email protected]. А также отправить заявку через экосистему «Свое Фермерство».
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону +7 (924) 332 75 70, [email protected].
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