В аэровокзале Южно-Сахалинск установили зону для выгула собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Небольшую поляну для отдыха домашних питомцев обустроили на открытом воздухе, справа от входных групп терминала. Сотрудники комплекса максимально изолировали участок от основного пешеходного движения, чтобы пассажирам с аллергией на животных было комфортно, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Зону, площадью в несколько квадратных метров, оградили с помощью ярких сигнальных столбиков и пластиковой сетки. По периметру также установили мусорные контейнеры. В ближайшее время на территории расставят автоматы с гигиеническими пакетами. За газоном сотрудники аэровокзала ухаживают ежедневно: подрезают и ополаскивают.

"В новом аэровокзале мы стараемся сделать всё, чтобы каждый мог почувствовать себя комфортно. Многие наши пассажиры путешествуют с животными. И для собак, и для их владельцев перелёт - это стресс. Зона выгула особенно актуальна для тех животных, кому предстоит длительный перелет, например в Москву", - отметил директор по производству АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов.

Санитарные нормы на площадке соблюдаются строго. Ограничений по выгулу домашних питомцев немного: на площадку их нельзя приводить больными. Владельцам запрещается оставлять собак без присмотра, поощрять агрессию животных к другим пассажирам и находиться на территории в нетрезвом виде. А также необходимо соблюдать в зоне выгула чистоту и порядок.