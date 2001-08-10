В Сахалинской области выбрали лучшие подъезды по итогам августа 2023 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах выбрали лучший подъезд августа. В пятом региональном конкурсе приняли участие 49 парадных из всех районов области. Соревнования проходят по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Он поручил привести в порядок все нуждающиеся подъезды за два года. Более четырех тысяч объектов сдадут уже в этом году. Подробнее - в материале ниже.
Совместная работа
По поручению главы региона управляющие компании получили субсидии на ремонт. Им возмещают 50% всех затраченных средств. В бюджете области на эти цели заложено порядка 235 млн рублей.
В благоустройстве мест общего пользования принимают участие и сами жильцы. Они расписывают стены, декорируют зоны и украшают все живыми цветами.
Мотивируют жильцов и УК с помощью соревнований между подъездами. Каждый месяц в районах выбирают лучшие объекты. А в декабре 144 победителя ежемесячных этапов выйдут на областной конкурс, где сразятся за звание самого уютного, самого зеленого, самого технологичного и самого креативного подъезда. Оценивать пространства будут члены экспертной комиссии.
Мотивация сработала. Каждый месяц на конкурс поступает все больше заявок. Активно участвуют не только жители областного центра, но и других муниципальных образований. Например, в сентябре больше всего заявок поступило из Поронайского района. Там соревновались 6 подъездов. Еще четыре участвовали в конкурсе в Охинском городском округе.
По словам директора УК "Наш дом Смирных" Галины Зиминой, перед началом оформления подъезды в обязательном порядке ремонтируют. Проводят шпаклевку, покраску, побелку. В доме № 31 на улице 8 Марта жильцы решили украсить стены рисунками и позвали профессиональную художницу Дарью. Она изобразила деревья, кошек и птиц.
Как построена работа?
Управляющие организации выполняют основные работы. В них входит не только побелка и покраска стен и потолков. УК также меняют перила и почтовые ящики. Средства берутся из региональной субсидии и в рамках тарифа по содержанию имущества. Остальным уже занимаются жильцы. Каждый подъезд оформляется индивидуально. Кто-то использует наклейки, кто-то рисует каротины, а в других местах лестничные площадки украшают цветами.
Жительница дома на Байкальской, 26 в Южно-Сахалинске Елена Соломатина рассказала, что сама получает удовольствие от преображения подъезда. Большую часть работ женщина делает своими силами. Уделяет она внимание не только внутреннему облику дома, но и внешнему. Не так давно сахалинка разбила перед подъездом красивую клумбу.
А бывает и так, что весь ремонт берут на себя жильцы. Так произошло в доме № 5 на улице Мичурина в Южно-Сахалинске. Островитяне создали ТОС "Лидер" и самостоятельно провели отделку подъезда от начала и до конца. В итоге именно их общественное пространство стало лучшим в одном из ежемесячных конкурсов.
Случается, что сама управляющая компания не только ремонтирует подъезды, но и украшает. УК "Сакура Плюс" в Корсакове разрисовала стены ветками сакуры.
Во время визитов в районы губернатор лично осматривает благоустройство подъездов. Валерий Лимаренко старается включаться в работу на всех уровнях.
Отметим, что выбрать лучший подъезд можно в приложении "Острова.65", где проходит голосование.
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