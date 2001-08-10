В Сахалинской области повысился спрос на туристические услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Летом 2023 года, начиная с середины июля, количество туристов в Сахалинской области увеличилось: все туры на Курильские острова были распроданы, туроператоры отмечали значительное превышение спроса над предложением. Об этом сообщается в сентябрьском выпуске доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Как сообщают представители гостиничного бизнеса, бронирование гостиниц по август включительно составило 98%. Местные туроператоры также ожидают повышенного спроса в сентябре и начале октября - на Сахалине эти месяцы считаются наиболее интересными для посещения острова.

«По оценке представителей туристической отрасли, турпоток на Курилы существенно возрос по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим сахалинская авиакомпания во второй половине августа, в пик летних отпусков, добавляла дополнительные рейсы, чтобы туристы могли вовремя улететь в свои регионы, а местные жители — вернуться с отдыха домой», — отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Источником информации для доклада являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе Сахалинской области.