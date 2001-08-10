Для южносахалинцев и гостей города провели первую цифровую экскурсию по экотропе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел запуск тестового режима приложения "Аленький цветочек" по изучению эндемиков и краснокнижных растений Сахалина. Более 70 жителей и гостей города разных профессий и возрастов прошли по первой экотропе на "Горном воздухе", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На протяжении всей тропы работали волонтеры, помогая туристам, рассказывая о выставке, растениях и проекте.
Также на мероприятии можно было увидеть мобильную выставку "Исчезающая красота России", куда вошли работы учеников, поиграть в настольную игру, рассказывающую о флоре Сахалина, получить подарки и отправить открытку посткроссингом.
В итоге организаторы мероприятия получили множество положительных отзывов о приложении, которое будет дорабатываться дальше, СТК "Горный воздух" предложил открыть экспозицию картин на постоянной основе, а представители кафе "Дружба" с радостью приняли новую настольную игру в подарок, где теперь может поиграть любой желающий.
Напомним, учениками ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска проделана большая работа для создания приложения, которое может стать дополнением к прогулкам, повышая уровень знаний о редких растениях и прививая бережное отношение к окружающей среде.
Для этого кванторианцы прошли курс по ботанической иллюстрации, разработанный педагогами совместно с художниками из Москвы, разработали графический дизайн для приложения "Аленький цветочек", пройдя еще один обучающий курс на летних интенсивах. Программированием приложения также занимается ученица детского технопарка - Анна Горбатова.
После скачивания приложения при наведении телефона на таблички можно увидеть детальное описание растений с иллюстрациями и интересными вопросами.
Проект реализуется СРОО Бурятское землячество "Байкал" совместно с ДТ "Кванториум" при гимназии №3 при поддержке правительства Сахалинской области, совместно с партнерами - Ассоциацией содействия развитию культуры и искусства "Творческий союз".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:59 Сегодня Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:12 Сегодня В ночь на 20 сентября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
11:17 Сегодня Улица Комсомольская в Южно-Сахалинске частично открыта для движения
12:07 Сегодня Власти держат на контроле ситуацию с выносом грязи на стройке дома в Ново-Александровске
10:45 13 Сентября 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
10:20 14 Сентября Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
15:08 14 Сентября На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
12:05 13 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
16:42 24 Августа В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре
Выбор редакции
- 10:59 Сегодня Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
- 14:07 Вчера "Генеральная уборка" набирает обороты в акватории Северных Курил
- 13:26 15 Сентября В сахалинской спортшколе "Кристалл" стартовал конкурс на талисман учреждения
- 15:08 14 Сентября На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?