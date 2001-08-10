Для южносахалинцев и гостей города провели первую цифровую экскурсию по экотропе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел запуск тестового режима приложения "Аленький цветочек" по изучению эндемиков и краснокнижных растений Сахалина. Более 70 жителей и гостей города разных профессий и возрастов прошли по первой экотропе на "Горном воздухе", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На протяжении всей тропы работали волонтеры, помогая туристам, рассказывая о выставке, растениях и проекте.

Также на мероприятии можно было увидеть мобильную выставку "Исчезающая красота России", куда вошли работы учеников, поиграть в настольную игру, рассказывающую о флоре Сахалина, получить подарки и отправить открытку посткроссингом.

В итоге организаторы мероприятия получили множество положительных отзывов о приложении, которое будет дорабатываться дальше, СТК "Горный воздух" предложил открыть экспозицию картин на постоянной основе, а представители кафе "Дружба" с радостью приняли новую настольную игру в подарок, где теперь может поиграть любой желающий.

Напомним, учениками ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска проделана большая работа для создания приложения, которое может стать дополнением к прогулкам, повышая уровень знаний о редких растениях и прививая бережное отношение к окружающей среде.

Для этого кванторианцы прошли курс по ботанической иллюстрации, разработанный педагогами совместно с художниками из Москвы, разработали графический дизайн для приложения "Аленький цветочек", пройдя еще один обучающий курс на летних интенсивах. Программированием приложения также занимается ученица детского технопарка - Анна Горбатова.

После скачивания приложения при наведении телефона на таблички можно увидеть детальное описание растений с иллюстрациями и интересными вопросами.

Проект реализуется СРОО Бурятское землячество "Байкал" совместно с ДТ "Кванториум" при гимназии №3 при поддержке правительства Сахалинской области, совместно с партнерами - Ассоциацией содействия развитию культуры и искусства "Творческий союз".