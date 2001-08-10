В Южно-Сахалинске для школьников проходит цикл лекций об адмирале Невельском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На лекциях проекта "Живая история в школах" учащимся образовательных учреждений города рассказывают о жизни и путешествиях адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке администрации Южно-Сахалинска в рамках муниципального конкурса "Мы и наш город", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одними из первых слушателей стали ребята из гимназии №2. Руководитель клуба "Sakhalin fishing and travel", член Русского географического общества Сахалинского отделения Максим Сорока представил школьникам фильм, который был снят во время его Большой Амурской экспедиции в июле.

Напомним, это было седьмое масштабное путешествие участников клуба и второй раз по маршруту Г. И. Невельского. Команда повторила путь Невельского 1852 года, пройдя по морю от Александровска-Сахалинского до Де-Кастри. Затем экипаж перевез лодки до озера Большой Кизи и сплавился по Амуру, далее путешественники вышли в Амурский лиман на юг, прошли пролив Невельского и вернулись в Александровск-Сахалинский. В общей сложности путь в 1250 км занял около 20 дней.

- Мы рады, что мэр Сергей Надсадин лично поддержал наш проект, отметил нашу работу и всячески содействовал в подготовке экспедиций. Важно, что дети узнают историю родного края. Уверен, особенно интересно им будет узнать о путешествиях Невельского от своих современников, проторивших его путь. Надеюсь, эти лекции вдохновят ребят и дальше интересоваться историей своей страны и, возможно в будущем, кто-то из них тоже станет великим исследователем, - отметил Максим Сорока, автор проекта "Живая история в школах".

Так, в рамках реализации проекта показ фильма о Большой Амурской экспедиции и лекции о Невельском запланированы в шести школах Южно-Сахалинска. Они будут проходить до 5 октября. Однако работа на этом не закончится - лекции продолжатся и в других школах города до апреля следующего года.