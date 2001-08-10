Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
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В ночь на 20 сентября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
15:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 20 сентября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

В ночь на 20 сентября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областном центре вечером 19 и ночью 20 сентября прогнозируется сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов).

Завтра, 20 сентября, на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

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