Новая благоустроенная территория появится у Южно-Сахалинска в ближайшее время
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уютное пространство будет расположено юго-западнее перекрестка проспекта Мира с улицей Пуркаева. Сейчас здесь активно ведутся строительные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во вторник темп работ на объекте проинспектировал мэр Сергей Надсадин. Планируется, что уже к середине октября строители завершат благоустройство. Создадут комфортное пространство для горожан, обустроят парковку для автомобилей и проведут работы по озеленению территории.
- Перекресток Мира и Пуркаева - это довольно загруженная часть Южно-Сахалинска. Жилая застройка, множество офисов, но в плане благоустройства общественных пространств она, скажем так, всегда была немного запущенной. Не так давно мы открыли новый сквер северо-западнее перекрестка, сейчас обустраиваем еще одно место отдыха для наших горожан, - рассказал мэр Сергей Надсадин.
Сложность при проведении работ по благоустройству возникла в том, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Пуркаева сконцентрировано большое количество инженерных сетей. На данный момент островные энергетики прокладывают кабель к Сахалинской областной больнице. Это немного затягивает темп работ.
Сергей Надсадин поставил задачу завершить благоустройство в течение месяца. Профильным структурам поручено ежедневно контролировать ход работ на объекте.
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