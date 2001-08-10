Новая благоустроенная территория появится у Южно-Сахалинска в ближайшее время

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уютное пространство будет расположено юго-западнее перекрестка проспекта Мира с улицей Пуркаева. Сейчас здесь активно ведутся строительные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во вторник темп работ на объекте проинспектировал мэр Сергей Надсадин. Планируется, что уже к середине октября строители завершат благоустройство. Создадут комфортное пространство для горожан, обустроят парковку для автомобилей и проведут работы по озеленению территории.

- Перекресток Мира и Пуркаева - это довольно загруженная часть Южно-Сахалинска. Жилая застройка, множество офисов, но в плане благоустройства общественных пространств она, скажем так, всегда была немного запущенной. Не так давно мы открыли новый сквер северо-западнее перекрестка, сейчас обустраиваем еще одно место отдыха для наших горожан, - рассказал мэр Сергей Надсадин.

Сложность при проведении работ по благоустройству возникла в том, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Пуркаева сконцентрировано большое количество инженерных сетей. На данный момент островные энергетики прокладывают кабель к Сахалинской областной больнице. Это немного затягивает темп работ.

Сергей Надсадин поставил задачу завершить благоустройство в течение месяца. Профильным структурам поручено ежедневно контролировать ход работ на объекте.