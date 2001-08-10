Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
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14:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Курильские таможенники передали для нужд СВО партию конфискованных хозяйственных перчаток

Курильские таможенники передали для нужд СВО партию конфискованных хозяйственных перчаток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Курилах сотрудники Сахалинской таможни передали 120 пар конфискованных хозяйственных перчаток военнослужащим, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Данная товарная партия была ввезена на судне из Японии в Южно-Курильск, таможенники возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования. Перчатки были изъяты и по решению суда конфискованы. После получения всех необходимых разрешений таможенники передали товары для обеспечения бойцов, находящихся в зоне СВО.

В 2023 году Сахалинская таможня передала для этих целей товаров почти на 500 тысяч рублей, в том числе моторные масла, консервы, продукты питания, средства личной гигиены, изъятые в рамках дел об административных правонарушениях.

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