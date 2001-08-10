Курильские таможенники передали для нужд СВО партию конфискованных хозяйственных перчаток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Курилах сотрудники Сахалинской таможни передали 120 пар конфискованных хозяйственных перчаток военнослужащим, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Данная товарная партия была ввезена на судне из Японии в Южно-Курильск, таможенники возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования. Перчатки были изъяты и по решению суда конфискованы. После получения всех необходимых разрешений таможенники передали товары для обеспечения бойцов, находящихся в зоне СВО.

В 2023 году Сахалинская таможня передала для этих целей товаров почти на 500 тысяч рублей, в том числе моторные масла, консервы, продукты питания, средства личной гигиены, изъятые в рамках дел об административных правонарушениях.