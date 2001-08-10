На Камчатке рыбаки начали ловить корюшку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатские рыбаки открыли сезон "охоты" на корюшку. В частности, рыба появилась на реке Широкая в поселке Авача, передает ТК "41 Регион".
"Для тех, кому ловля лосося надоела, на Широкой уже корюшку ловят с лодок. Не благодарите", - поделились в телеграм-канале участники форума Kamfishing.ru.
По словам рыбаков, первые уловы начались еще 15 сентября, но пока они не очень большие. Несмотря на это, в районе протоки периодически появляются лодки с желающими добыть рыбу.
Как пояснили в Федерации рыболовного спорта Камчатского края, в этом году осенний сезон корюшки стартовал примерно в то же время, что и в прошлые годы.
"Ориентировочно в эти даты обычно корюшка и появляется в водоемах, хотя были случаи, что ее замечали и в конце августа", - поделился с корреспондентом ТК "41 Регион" президент Федерации рыболовного спорта Камчатского края Иван Зыбин.
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