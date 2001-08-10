В Сахалинской области стартовал Отборочный этап Национального чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе Сахалинского техникума сервиса сегодня начались соревнования Отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревнованиях из Сахалинской области принимает участие 31 участник.

В России движение является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Движение «Абилимпикс» ежегодно охватывает все большее количество участников. В этом году свыше 21 000 человек из 89 субъектов Российской Федерации приняло участие в региональных чемпионатах. Движение позволяет реализовать себя более чем в 196 профессиях. Участие в чемпионатах помогает людям с инвалидностью обрести уверенность в своих силах, продемонстрировать и оценить собственные возможности, найти призвание», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – это эффективная модель комплексной реабилитации и важнейший инструмент формирования единого образовательного пространства, его доступности для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат открывает возможности личного самосовершенствования и роста профессионального мастерства, перспективы успешного трудоустройства и других форм профессиональной занятости. В этом году чемпионат пройдет под девизом «Возможности без границ!».

«Финалисты отборочного этапа приедут на Национальный чемпионат «Абилимпикс», который пройдёт с 20 по 23 октября. Мы ждем делегации всех субъектов Российской Федерации на Национальном чемпионате, вне зависимости от того, выйдут они в финал или нет, чтобы они поддержали всех других участников чемпионата», – прокомментировала руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева.

Отметим, что Сахалинская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2016 года. В 2023 году в региональном чемпионате «Абилимпикс», который прошел в апреле, приняли участие 305 человек, которые соревновались по 27 компетенциям на 8 площадках региона.

По итогам регионального чемпионата определены 31 победители, которые будут представлять Сахалинскую области на Национальном чемпионате 2023 года.

«Ежегодно количество участников чемпионата «Абилимпикс» в нашем регионе растет, что безусловно подтверждает высокий интерес и востребованность. Нам удалось сформировать сильное сообщество наставников, экспертов, а наши конкурсанты показывают удивительные результаты. Через движение «Абилимпикс» мы вместе развиваем инклюзивное общество, меняем отношение работодателей к людям с ограниченными возможностями здоровья», - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В этом году наши участники из Сахалинской области соревнуются в 19 компетенциях из 47, в том числе в категории «Школьники» - 16, «Студенты» - 15, «Специалисты» - 4 участников. Больше всего участников зарегистрировано в компетенциях: (перечислить компетенции и указать количество участников).

«Участие в чемпионате показывает, насколько ответственно и целеустремленно конкурсанты относятся к своему делу. И каждый эксперт, работодатель на чемпионате становится свидетелем не только высокого мастерства конкурсантов, но и непоколебимой силы их духа», - поделилась руководитель регионального центра «Абилимпикс» Светлана Кашкина.

Добавим, что от Сахалинской области в число национальных экспертов для оценки соревнований отобрано 3 представителя, в их числе 1 главный эксперт и 2 заместителя главных экспертов.

Соревнования в очно-дистанционном формате в (наименование субъекта) завершатся (дата) сентября. Итоги Национального чемпионата «Абилимпикс» 2023 года будут подведены по окончанию очного этапа в конце октября в Москве.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» – 2023 пройдет в городе Москве с 20 по 23 октября 2023 года по 49 основным компетенциям, из них 28 компетенций размещены на основной площадке проведения соревнований в выставочном центре «Гостиный двор» и 21 компетенция – на 6 дополнительных площадках на базе колледжей города Москвы.