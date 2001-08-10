Тихоокеанское
информационное агентство
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12:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из противотанковых гранатометов

Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из противотанковых гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившими первые контракты с минобороны России, стартовали занятия по огневой подготовке и другим видам военных дисциплин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Так, например, на полигоне армейского корпуса ВВО «Троицкий» военнослужащие ведут огонь из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В по бронированной технике условного противника.

Помимо этого, мотострелки отработали выбор и выход на огневой рубеж, организацию маскировки и скрытное перемещение по незнакомой местности. После поражения цели, гранатомётчикам было необходимо быстро и незаметно покинуть огневую позицию для пополнения боекомплекта и получения следующей учебно-боевой задачи. 

Боевые стрельбы с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.

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