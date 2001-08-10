Власти держат на контроле ситуацию с выносом грязи на стройке дома в Ново-Александровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По ул. Науки ведется строительство многоэтажки. Сейчас объект подключают к коммуникациям, работают сразу несколько подрядчиков. В администрацию поступали нарекания от жителей, проживающих в домах 7, 8 по ул. Науки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мэрия провела работу с Сахалинской коммунальной компанией, которая также задействована на объекте.

- Наш подрядчик прокладывает тепловую сеть для подключения жилья к теплоснабжению и горячей воде. Срок работ у нас до 1 ноября, восстановим благоустройство. Нашему подрядчику выдано предписание, частично замечания устранены. Остальные - ликвидируют в кратчайшие сроки. Совместно с другими подрядными организациями проработаем вопрос дополнительной мойки колес для спецтехники, а также уборке дороги от пыли и грязи, – рассказал генеральный директор АО «СКК» Максим Беккер.

Отметим, южносахалинцы были недовольны тем, что единственный проезд к домам превратился в строительную площадку. При прокладке коммуникаций отсутствовало ограждение, также людей не устраивает грязь на дороге. Чтобы минимизировать неудобства жителей, администрация города продолжит дальше контролировать ситуацию на объекте.