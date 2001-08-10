Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
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12:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово приглашают на выездной прием граждан

Жителей Хомутово приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 20 сентября, для жителей планировочного района Хомутово состоится личный приём граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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