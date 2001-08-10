Улица Комсомольская в Южно-Сахалинске частично открыта для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две полосы на участке улицы Комсомольской в районе пересечения с ул. Хабаровской сегодня открыты для движения транспорта. Планируется, что полностью данный участок будет открыт для движения в среду, 20 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областной столице в тестовом режиме ведется обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Новая разметка уже появилась на ул. Ленина на участке от ул. Авиационной до ул. Больничной. Сегодня работы по ее нанесению продолжаются на ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Чехова и на ул. Ленина от ул. Фархутдинова до Инженерной.

Новые выделенные полосы автомобилисты могут определить по цвету - участки обозначаются временной разметкой оранжевого цвета. В случае успешного завершения тестового периода, она будет нанесена на постоянной основе. Также появятся соответствующие дорожные знаки.

По информации Центра управления городской мобильностью, светофорные объекты работают в штатном режиме.

В пер. Отдаленном восстанавливают дорожное полотно, работы ведутся по одной полосе, без полного перекрытия. Напомним, работы ведутся по поручению мэра.

В связи с проведением ремонтных работ с сегодняшнего дня частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной. Проезд автотранспорта будет осуществляться по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

На участке ул. Ленина от Карла Маркса до Поповича сегодня будут идти работы по фрезерованию дорожного полотна.

Сегодня восстановление асфальтобетонного покрытия продолжается по ул. Больничной на участке от ул. Комсомольской до пр. Мира (южная сторона), ведется подготовка к регулировке высотного положения смотровых и дождеприемных колодцев.

Также асфальтобетонное покрытие восстанавливают по ул. Чехова от ул. Пограничной в северном направлении. По ул. Инженерной идет замена пучинистого грунта, подготовка к восстановлению покрытия. Кроме того, продолжается восстановление покрытия тротуара по ул. К. Маркса в районе ул. Чехова.

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 19 сентября было задействовано 63 единицы спецтехники и 12 рабочих. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов ручным и механизированным способом привлечены 66 машин и 121 человек.

Напомним также о других дорожных работах на территории островной столицы.

Дорожные работы продолжаются на кольцевом перекрестке ул. Ленина и Пуркаева, завтра, 20 сентября, ремонт запланирован на его северо-западном участке.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлены ориентировочно до 18 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Завершатся работы ориентировочно до конца сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

До 16 октября включительно частично ограничено движение на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.