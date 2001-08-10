Лучшие подъезды выбрали на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги пятого месяца конкурса за звание лучшего подъезда подвели в островном регионе. В голосовании, проходившем в региональном приложении Острова.65, приняли участие все районы Сахалинской области. Всего на конкурс поступило 49 заявок.

Лидером по числу поданных заявок стал Поронайский городской округ, представив на конкурс шесть подъездов. Четыре подъезда приняли участие от Охинского района. В Южно-Сахалинске за звание лучшего боролись три подъезда.

– В Смирных инициативные жильцы дома № 31 на улице 8 Марта захотели украсить свой подъезд необычными рисунками. Чтобы осуществить задуманное, обратились к местной художнице Дарье. На стенах нарисовали деревья, кошек, волшебный фонарь и птиц. Перед художественным оформлением подъезд был отремонтирован – выполнили шпаклевку, покраску, побелку на несколько раз. Колор выбирали сами жители. Привели в порядок тамбур входной группы, – поделилась директор УК «Наш дом Смирных» Галина Зимина.

Ремонт подъездов – одно из основных направлений губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Чтобы привести в порядок как модно больше подъездов, губернатор принял решение о субсидиях для управляющих компаний. Предприятиям возмещают половину затрат на ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах. На эти цели в этом году в областном бюджете предусмотрено 235 млн рублей.

– По инициативе самих жильцов при поддержке управляющих компаний и партии «Единая Россия» осуществляется благоустройство мест общего пользования – художественное оформление стен, установка цветов и предметов декора. Со своей стороны, мы всячески поддерживаем любые идеи по созданию уюта и комфорта в подъездах, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В декабре 144 победителя всех ежемесячных муниципальных этапов выйдут на региональный этап конкурса, где буду конкурировать в четырех номинациях за звание самого уютного, самого зеленого, самого технологичного и самого креативного подъезда. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия по различным критериям, как техническим, так и эстетическим. В каждой номинации определят три призовых места.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году – это как минимум 4 тысячи подъездов. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».