Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
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В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестках пр. Мира с ул. Пограничной и пр. Победы
16:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на путепроводе по ул. Транзитной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ с 9.00 19 сентября будет частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной. Проезд автотранспорта будет осуществляться по одной половине проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся до 30 октября. Всех участников дорожного движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.

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