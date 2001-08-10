Сотни жителей Южно-Сахалинска подключили свои дома к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активная газификация частного сектора продолжается в городском округе. Все больше жителей сел и планировочных районов выбирают экологичное отопление - с начала года свои домовладения перевели на газ 504 южно-сахалинских абонента.

Среди них - семья Че, которая проживает в частном доме по переулку Речному больше 10 лет. К газу свое жилье южносахалинцы подключили в конце июля. Горожане признаются, что переход на этот вид топлива выгоднее в долгосрочной перспективе.

- Конечно, мы хотели газифицировать жилье, это намного удобнее, комфортнее, чище и экономичнее. А сколько хлопот было раньше, когда закупали уголь, нужно топить печь, порой и не раз в день. Кроме того, дом же надо всегда прогревать, далеко не уедешь толком. Уверены, с наступлением холодов выгоду еще больше почувствуем, если сравнивать затраты, - поделился житель дома по Речному переулку Виктор Че.

Отметим, газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратится в офис компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации , либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны ые и пр.), необходимо обратится за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.