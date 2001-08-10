Сахалинец залез в дом и вынес имущества на 350 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 сентября в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 56-летнего жителя областного центра о том, что с 12 до 13 сентября, путем отжатия окна, посторонний проник в его дом, расположенный в селе Новиково, откуда украл различное имущество. Сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению кражи оказался причастен ранее неоднократно судимый 46-летний житель островной столицы.
Как выяснилось, подозреваемый проник в дом, собрал указанное имущество в мешок, который отнёс к себе домой. Большая часть дорогостоящего имущества изъята.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере;
В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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