"Генеральная уборка" набирает обороты в акватории Северных Курил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по утилизации затонувших судов стартовали в акватории 2-го Курильского пролива морского порта Северо-Курильска. До конца следующего года здесь планируется убрать 19 судов. В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» поднимают и утилизируют корабли, которые были затоплены или затонули десятки лет назад и на данный момент представляют ржавые останки, полностью разграбленные охотниками за цветными металлами.
Ведущие специалисты компании-подрядчика Tazmar Maritime провели комплексные инженерные изыскания, отсканировали всю территорию предполагаемых работ и создали 3D-модель акватории, где развернется «генеральная уборка».
– Реализация проекта в рамках государственного контракта пройдет в 2023 и 2024 годах. В настоящее время нами построены логистические цепочки по завозу технологического оборудования для подъема и утилизации затонувших кораблей на такой удаленной территории, как Северо-Курильск. В пути тяжелая техника и три полных контейнера с оборудованием и расходными материалами, уже через три недели мы приступим непосредственно к работам, – рассказал генеральный директор компании Андрей Брынов.
Команде морских профессионалов предстоит работа в сложных условиях удаленного Северо-Курильского района, которая потребует ответственного подхода, нетривиальных решений, специализированных навыков, оборудования и знаний.
– Президент Владимир Путин поручил продолжать очистку в дальневосточных акваториях от накопившегося за прошлые десятилетия бытового и промышленного мусора. Сахалинская область – один из регионов, который ведет эту работу опережающими темпами. До конца 2023 года планируется утилизировать более 20 затонувших судов, – прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
По данным российских регионов, на территории страны обнаружено свыше 250 бесхозных затонувших судов, которые нужно убрать с прибрежной зоны. В Сахалинской области до конца 2024 года должны убрать 52 объекта затонувшего имущества.
Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» запущен Правительством Российской Федерации для того, чтобы устранить многолетнюю проблему и ликвидировать экологически опасные объекты с территории страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 14 Сентября Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
10:45 13 Сентября 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
15:08 14 Сентября На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
12:05 13 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
16:42 24 Августа В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре
Выбор редакции
- 14:07 Вчера "Генеральная уборка" набирает обороты в акватории Северных Курил
- 13:26 15 Сентября В сахалинской спортшколе "Кристалл" стартовал конкурс на талисман учреждения
- 15:08 14 Сентября На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
- 10:45 13 Сентября 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?