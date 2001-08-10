"Генеральная уборка" набирает обороты в акватории Северных Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по утилизации затонувших судов стартовали в акватории 2-го Курильского пролива морского порта Северо-Курильска. До конца следующего года здесь планируется убрать 19 судов. В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» поднимают и утилизируют корабли, которые были затоплены или затонули десятки лет назад и на данный момент представляют ржавые останки, полностью разграбленные охотниками за цветными металлами.

Ведущие специалисты компании-подрядчика Tazmar Maritime провели комплексные инженерные изыскания, отсканировали всю территорию предполагаемых работ и создали 3D-модель акватории, где развернется «генеральная уборка».

– Реализация проекта в рамках государственного контракта пройдет в 2023 и 2024 годах. В настоящее время нами построены логистические цепочки по завозу технологического оборудования для подъема и утилизации затонувших кораблей на такой удаленной территории, как Северо-Курильск. В пути тяжелая техника и три полных контейнера с оборудованием и расходными материалами, уже через три недели мы приступим непосредственно к работам, – рассказал генеральный директор компании Андрей Брынов.

Команде морских профессионалов предстоит работа в сложных условиях удаленного Северо-Курильского района, которая потребует ответственного подхода, нетривиальных решений, специализированных навыков, оборудования и знаний.

– Президент Владимир Путин поручил продолжать очистку в дальневосточных акваториях от накопившегося за прошлые десятилетия бытового и промышленного мусора. Сахалинская область – один из регионов, который ведет эту работу опережающими темпами. До конца 2023 года планируется утилизировать более 20 затонувших судов, – прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

По данным российских регионов, на территории страны обнаружено свыше 250 бесхозных затонувших судов, которые нужно убрать с прибрежной зоны. В Сахалинской области до конца 2024 года должны убрать 52 объекта затонувшего имущества.

Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» запущен Правительством Российской Федерации для того, чтобы устранить многолетнюю проблему и ликвидировать экологически опасные объекты с территории страны.