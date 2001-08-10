Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
Сейчас 04:49
96,65|103,09|66,91
В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестках пр. Мира с ул. Пограничной и пр. Победы
13:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учатся метать боевые гранаты

На Сахалине военнослужащие учатся метать боевые гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с министерством обороны Российской Федерации, приступили к занятиям по метанию боевых ручных гранат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед выполнением данного упражнения каждый военнослужащий сдал практический зачёт на знание требований безопасности и порядок метания учебной гранаты.

Занятия с военнослужащими организованы на полигоне «Троицкий» под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленном учебном месте.

К выполнению норматива привлекаются все военнослужащие вне зависимости от своей воинской должности, так например танкисты выполняют норматив из боевой машины, а специалисты других родов войск из окопа.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине используют гранаты двух видов: Ф-1 и РГД-5.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?