На Сахалине военнослужащие учатся метать боевые гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с министерством обороны Российской Федерации, приступили к занятиям по метанию боевых ручных гранат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед выполнением данного упражнения каждый военнослужащий сдал практический зачёт на знание требований безопасности и порядок метания учебной гранаты.

Занятия с военнослужащими организованы на полигоне «Троицкий» под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленном учебном месте.

К выполнению норматива привлекаются все военнослужащие вне зависимости от своей воинской должности, так например танкисты выполняют норматив из боевой машины, а специалисты других родов войск из окопа.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине используют гранаты двух видов: Ф-1 и РГД-5.