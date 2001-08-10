Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
Сейчас 04:49
96,65|103,09|66,91
В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестках пр. Мира с ул. Пограничной и пр. Победы
13:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестках пр. Мира с ул. Пограничной и пр. Победы

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестках пр. Мира с ул. Пограничной и пр. Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением дорожных работ с 23.00 18 сентября до 06.00 19 сентября проезд для автотранспорта будет закрыт по пр. Мира на перекрестках с ул. Пограничной и пр. Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?