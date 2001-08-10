49 километров дорог построят на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе продолжается реализация адресной инвестиционной программы. Благодаря ей в опорных населенных пунктах появится свежее дорожное полотно, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Круглогодичное транспортное сообщение между областным центром и районами возможно обеспечить благодаря динамичному развитию современной автодорожной и транспортной инфраструктуры. Для достижения комфортной и безопасной сети автомобильных дорог, а также развития транспортного сообщения, как внутри региона, так и за его пределами, в области реализуется адресная инвестиционная программа, куда включены важнейшие мероприятия. Например, в текущем году приступили к строительству крупнейшего объекта - это обход г. Южно-Сахалинска. Дорога позволит разгрузить областной центр, перераспределить транспортные потоки, вывести грузовой транспорт за пределы города. Кроме того, продолжается строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Новая полоса позволит снять все ограничения по приему воздушных судов, что благоприятно скажется на развитии авиаперевозок и области в целом, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.
Благодаря реализации программы в муниципалитетах построят и реконструируют 49,1 км автодорог. Всего - 19 объектов. Также запланированы строительство очистных сооружений в г. Поронайске, реконструкция систем водоотведения в пгт. Ноглики и реконструкция системы водоснабжения в с. Онор.
Программа сформирована министерством экономического развития Сахалинской области. На территории опорных населенных пунктов региона осуществляется строительство (реконструкция) 98 объектов на общую сумму 33,8 млрд рублей, из них в 2023 году - 89 объектов на общую сумму 20,5 млрд рублей.
Отметим, особое внимание развитию Дальнего Востока уделяет Владимир Путин. В регионах продолжается активная политика привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста, создаются условия, чтобы люди приезжали и жили комфортно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 14 Сентября Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
10:45 13 Сентября 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
15:08 14 Сентября На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
12:05 13 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
16:42 24 Августа В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре
Выбор редакции
- 14:07 Вчера "Генеральная уборка" набирает обороты в акватории Северных Курил
- 13:26 15 Сентября В сахалинской спортшколе "Кристалл" стартовал конкурс на талисман учреждения
- 15:08 14 Сентября На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
- 10:45 13 Сентября 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?