49 километров дорог построят на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе продолжается реализация адресной инвестиционной программы. Благодаря ей в опорных населенных пунктах появится свежее дорожное полотно, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Круглогодичное транспортное сообщение между областным центром и районами возможно обеспечить благодаря динамичному развитию современной автодорожной и транспортной инфраструктуры. Для достижения комфортной и безопасной сети автомобильных дорог, а также развития транспортного сообщения, как внутри региона, так и за его пределами, в области реализуется адресная инвестиционная программа, куда включены важнейшие мероприятия. Например, в текущем году приступили к строительству крупнейшего объекта - это обход г. Южно-Сахалинска. Дорога позволит разгрузить областной центр, перераспределить транспортные потоки, вывести грузовой транспорт за пределы города. Кроме того, продолжается строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Новая полоса позволит снять все ограничения по приему воздушных судов, что благоприятно скажется на развитии авиаперевозок и области в целом, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Благодаря реализации программы в муниципалитетах построят и реконструируют 49,1 км автодорог. Всего - 19 объектов. Также запланированы строительство очистных сооружений в г. Поронайске, реконструкция систем водоотведения в пгт. Ноглики и реконструкция системы водоснабжения в с. Онор.

Программа сформирована министерством экономического развития Сахалинской области. На территории опорных населенных пунктов региона осуществляется строительство (реконструкция) 98 объектов на общую сумму 33,8 млрд рублей, из них в 2023 году - 89 объектов на общую сумму 20,5 млрд рублей.

Отметим, особое внимание развитию Дальнего Востока уделяет Владимир Путин. В регионах продолжается активная политика привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста, создаются условия, чтобы люди приезжали и жили комфортно.