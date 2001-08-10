В Южно-Сахалинске ведется обустройство выделенных полос для общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в тестовом режиме ведется обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Новая разметка уже появилась на улице Ленина на участке от ул. Авиационной до ул. Больничной. Сегодня работы по ее нанесению производятся на ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Новые выделенные полосы автомобилисты могут определить по цвету - участки обозначаются временной разметкой оранжевого цвета. В случае успешного завершения тестового периода, она будет нанесена на постоянной основе. Также появятся соответствующие дорожные знаки.

В связи с работами по обустройству инженерных сетей ориентировочно до 21.00 20 сентября полностью перекрыто движение по ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской. Объезд общественного транспорта осуществляется по Компроспекту, пр. Мира и далее по утвержденному маршруту движения. Работы ведутся в две смены, завершить их планируется раньше указанного срока, об этом будет сообщено дополнительно. Также планируется сегодня вечером открыть одну полосу для движения.

Также закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница «Гагарин»). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

По информации Центра управления городской мобильностью, светофорные объекты работают в штатном режиме.

Продолжаются работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Больничной на участке от ул. Комсомольской до пр. Мира (южная сторона), ведется подготовка к регулировке высотного положения смотровых и дождеприемных колодцев.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия сегодня проводится на ул. Дзержинского, ул. Чехова от ул. Пограничной в северном направлении. Подготовка к восстановлению покрытия ведется по ул. Инженерной.

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 18 сентября было задействовано 66 единиц спецтехники и 16 рабочих. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов ручным и механизированным способом привлечены 61 спецмашина и 119 человек.

Напомним также о других дорожных работах на территории островной столицы.

Дорожные работы на кольцевом перекрестке ул. Ленина и Пуркаева планируется завершить сегодня, 18 сентября, до конца дня.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Завершатся работы ориентировочно до конца сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

До 16 октября включительно частично ограничено движение на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

Также дополнительно сообщаем, что сегодня, 18 сентября, с 12.00 для движения автотранспорта будет закрыта одна полоса на пер. Отдаленном. Здесь начались работы по восстановлению дорожного полотна.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.