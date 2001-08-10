Художницы из Москвы провели в Южно-Сахалинске творческую встречу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Художник-график Ирина Голубева и художник-реставратор Екатерина Косушкина сопровождают на острове выставку "Исчезающая красота России", которая проходит при поддержке администрации областного центра и регионального правительства. Экспозиция размещена в здании нового аэровокзала Южно-Сахалинска и знакомит гостей с редкими растениями и животными островного края, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На выставке представлены работы учеников детского технопарка "Кванториум" при гимназии №3. Как детей, так и взрослых. Еще летом Ирина Голубева провела для них ботанический практикум. Показывала и рассказывала как переносить на холст уникальные экземпляры сахалинской флоры и фауны.
- Мы планируем распространить этот опыт и на другие сахалинские города. К примеру, ведем переговоры с библиотекой в Ногликах. У них в районе есть интересные экологические тропы со своей северной спецификой, - рассказала куратор проекта Клавдия Иванова.
14 сентября в детском технопарке "Кванториум" при гимназии №3 Ирина Голубева и Екатерина Косушкина вновь провели мастер-класс по рисованию для всех желающих овладеть необычной техникой. Главной героиней работ стала актинидия коломикта. Лиана, характерная для нашего региона. Участники мастер-класса изучали морфологические особенности растения, разбирались со светотенью, работали с различными материалами (акварель, карандаш, спиртовые маркеры). Длилось занятие два часа.
- Меня, как педагога, несказанно радует интерес, трудолюбие и увлеченность участников мастер-класса. Они посвятили свое время ботанической иллюстрации и создали замечательные портреты представителей сахалинской флоры, - поделилась Ирина Голубева.
- Мы планируем продолжить работу в этом направлении. Вчера состоялась встреча с министром образования Анастасией Киктевой. Мы обсуждали разработку курса по краеведческому направлению. Есть задумка создать обучающие материалы по художественной программе для детей и взрослых", - отметила Клавдия Иванова.
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