Сахалин выбился в лидеры по реализации мусорной реформы среди регионов ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По всей России вот уже несколько лет активно внедряются механизмы сортировки и переработки отходов. Президент Владимир Путин стал инициатором запуска программы «Комплексной системы обращения с ТКО». Планируется, что к концу 2030 года страна перейдет на полную сортировку мусора. В островном регионе проблемой занялись в 2019 году, когда началась масштабная ликвидация несанкционированных свалок. А в 2021 году стартовал раздельный сбор отходов. Подробнее — в материале ниже.

Экологические привычки

В Сахалинской области установили около двух тысяч емкостей для раздельного сбора мусора. В этом году специальные контейнеры появятся и на Курильских островах. За все время удалось отсортировать более 2,5 тыс. тонн пластика, стекла и металла. Процесс набирает обороты. И за половину 2023 года отсортировано 900 тон, то есть почти 50% от общего числа. Это говорит о растущем интересе населения к экологии родного края и бережном к ней отношении.

Министр ЖКХ области Наталия Куприна уверена, что в таком деле необходимо участие каждого жителя региона. Это поможет уменьшить количество проблем с окружающей средой. Она добавила, что на достигнутых результатах Сахалин останавливаться не будет. С каждым годом процессы сортировки и переработки отходов будут совершенствовать и доводить до идеала.

Для внедрения раздельного сбора отходов региональные власти выделяют субсидии для муниципалитетов, в рамках которых районы модернизируют контейнерные площадки. Важным этапом является проведение экологических уроков в школах и детских садах. Просветительская работа ведется повсеместно.

Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков рассказал, что в 2023 году в районе начали установку контейнеров для раздельного сбора отходов в школах. Это позволит уже с детства формировать у подрастающего поколения правильные экологические привычки.

За прошлый год на сортировку отправили порядка 18,8% отходов. Затем вторсырье уходит на переработку на материк. Для этого в области работает три мусоросортировочных центра — в Ногликах, Корсакове и областном центре.

Сахалин — в лидерах

На Восточном экономическом форуме во время сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал Сахалинскую область лидером среди регионов ДФО по мусорной реформе.

По его словам, благодаря личной вовлеченности Валерия Лимаренко за короткое время в области убрали около двух тысяч свалок и наладили систему сортировки, которая работает и дает результат.

Денис Бурцев добавил, что регион — первый по числу концессионных соглашений и статусу их исполнения. Пять соглашений уже подписано, из них три — крупные. Они закрывают все целевые показатели по федеральной программе до 2030 года.

Российская мусорная реформа начала функционировать в январе 2019 года. В рамках нее идет работа по модернизации всего комплекса мер от сортировки до переработки. В Сахалинской области планируют выйти на полную сортировку раньше поставленных сроков — уже в 2027 году.