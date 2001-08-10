8 управляющих компаний Южно-Сахалинска получили предостережения за некачественную уборку дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина специалисты администрации инспектируют работу управляющих компаний и проверяют расчистку дворов от ила и грязи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сотрудники отдела муниципального жилищного контроля провели мониторинг дворовых территорий многоквартирных домов после циклона. 8 управляющим компаниям выдано 12 предостережений.

По итогам повторного осмотра позитивно отмечена работа ООО "ЖЭУ-2", организация эффективно справилась с последствиями непогоды. Так, двор по улице Поповича, 51 был в короткие сроки очищен от глины.

- Есть управляющие компании, которые менее ответственно подошли к уборке территорий. Например, двор на Тихоокеанской, 16. Там зафиксированы остатки глины и скопления воды. Работа данной управляющей организации находится на контроле, чтобы процесс уборки был завершен. Мониторинг дворов будет вестись до полного устранения последствий стихии, - подчеркнула референт отдела муниципального жилищного контроля Екатерина Марванюк.

Отметим, всего в ходе мониторинга было осмотрено 127 многоквартирных домов, на территории 38 выявлены нарушения. После повторного обследования 33 двора очищено, еще в 5 работа продолжается.