В Южно-Сахалинске началось обустройство дополнительных выделенных полос

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре ведется обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Новая разметка уже появилась на улице Ленина на участке от ул. Авиационной до ул. Больничной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Помимо уже существующих «выделенок» на улицах Ленина и Сахалинской, Холмском шоссе, новые полосы для городских автобусов появятся на улицах Горького и Пуркаева, а также проспекте Победы. Эта работа ведется в рамках реформы общественного транспорта в Южно-Сахалинске.

Новые выделенные полосы автомобилисты могут определить по цвету - участки обозначаются временной разметкой оранжевого цвета. В случае успешного завершения тестового периода, она будет нанесена на постоянной основе. Также появятся специальные дорожные знаки.

- Приоритет общественному транспорту - это современное направление в развитии дорожной инфраструктуры. Если тестовый период покажет, что выделенные полосы на новых участках оправданы с точки зрения ускорения движения автобусов, пропускной способности улиц и безопасности, то полосы станут постоянными, - отметил и.о. директора МКУ «Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска» Михаил Базанов.

Нанесение разметки для выделенных полос предусмотрено на следующих участках улиц областного центра:

- ул. Ленина (участок от ул. К. Маркса до пр. Победы) по западной стороне;

- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне;

- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне,

- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне;

- пр. Победы (участок от ул. Чехова до пр. Мира) по южной стороне;

- ул. Пуркаева (участок от ул. Ленина до ул. Комсомольской) по северной стороне.

Следует отметить, что согласно правилам дорожного движения (пункт 18.2) по выделенным полосам разрешается движение маршрутных и школьных автобусов.

Специальная разметка будет наноситься поэтапно, в зависимости от погодных условий и завершения ремонта дорожного полотна на улицах, где эти работы сейчас ведутся. Завершить формирование выделенных полос планируют к концу октября.