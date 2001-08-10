За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В третье воскресенье сентября в России отмечают День работника леса и лесоперерабатывающей промышленности. В 2023 году праздник приходится на 17 сентября, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, как связанные с экологическим благополучием, так и с дальнейшим социально-экономическим развитием.

По данным Статистического регистра Росстата на 1 января 2023 года на территории Сахалинской области по виду экономической деятельности "лесоводство и лесозаготовки" зарегистрировано 48 организаций, по виду "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - 35 организаций.

В 2022 году лесовосстановление в Сахалинской области велось на площади 3,3 тыс. га. Основными видами лесовосстановления остаются естественное и искусственное. Большую часть площади занимает естественное лесовостановление 2,5 тыс. га, искусственное (посадка сеянцев, саженцев) - 0,8 тыс. га, что составляет 74,5 % и 25,5 % соответственно от общего объема лесовосстановления.

В январе-июле 2023 года лесоматериалов необработанных заготовлено 100,7 тыс. плотных куб. метров, что на 10,3 % больше соответствующего периода прошлого года. Наибольший объем заготовок приходится на лесоматериалы хвойных пород, он составил 89,1 тыс. плотных куб. метров (на 18,0 % больше аналогичного периода прошлого года).

За этот же период произведено 29,2 тыс. куб. метров лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, и по сравнению с январем-июлем 2022 года увеличение составило 8,9 %.

Лесоводством и лесозаготовками в январе-июле 2023 года занимались 824 работника организаций. Среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых этим видом деятельности в январе-июле 2023 года составила 53,8 тыс. рублей. Обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производством изделий из соломки и материалов для плетения были заняты 297 человек, заработная плата которых составляла в среднем 44,3 тыс. рублей.

Привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс области является основным условием его дальнейшего экономического развития. В I полугодии 2023 года объем инвестиций в основной капитал организаций лесоводства и лесозаготовок, включая услуги в этой области (без субъектов малого предпринимательства) значительно увеличился и составил 168,0 мил. рублей, что в 2,2 раза больше по отношению к соответствующему периоду прошлого года.