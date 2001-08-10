В Сахалинской области стартовала массовая уборочная кампания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Циклон, прошедший на юге области 1 сентября, добавил хлопот сельхозтоваропроизводителям, пришлось принимать меры по отводу лишней воды с полей. Однако слаженные действия специалистов позволили приступить к сбору картофеля по намеченным планам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В первой-второй декадах сентября на островах традиционно разворачивается уборочная кампания. В первую очередь аграрии убирают с полей картофель. В августе, до начала уборки, к приему урожая подготовлены хранилища, проведена дезинфекция и необходимый ремонт.

Дожди и сейчас продолжают вносить коррективы в планы хозяйств. В этом сезоне приходится применять не только комбайновую уборку, но и использовать картофелекопалки с ручным подбором клубней.

Первыми к массовой уборке приступили в АО "Совхоз Южно-Сахалинский". Площадь посадки картофеля в этом хозяйстве составляет 555 га - это четвертая часть всей площади под картофелем сахалинских сельхозтоваропроизводителей. Следом к сбору картофеля приступили в АО "Совхоз "Тепличный", АО "Совхоз Корсаковский", ООО "Соколовский", КФХ "Русь". В третьей декаде сентября к работам присоединятся хозяйства всех районов области.

С поля картофель направляется в хранилища. Перед загрузкой его дополнительно перебирают на транспортерах, отбрасывая поврежденные клубни, камни и отсеивая почву. В хранилище у клубней наступает "лечебный" период - вентилирование при специальных режимах температуры и влажности, чтобы подготовить бурт для длительного хранения.

На хранение в хозяйствах уже заложено 5 тысяч тонн картофеля, а всего с начала сбора ранней продукции собрано 5,6 тысячи тонн клубней - показатели не снижаются, по сравнению с прошлым годом.