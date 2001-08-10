Мэр Южно-Сахалинска поручил восстановить дорожное покрытие в переулке Отдаленном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оперативно отреагировал на сигнал активистов городского дорожного Совета, которые в рамках регулярного мониторинга улично-дорожной сети выявили провалы на проезжей части пер. Отдаленного, образовавшиеся после прокладки коммуникаций этим летом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Просадка грунта произошла из-за некачественно проведенных работ по отсыпке и последующему восстановлению дорожного полотна в районе домов № 1 и 1а.

Глава города совместно с профильными специалистами администрации, представителями дорожного Совета выехал на место. Мэр раскритиковал УКС и курирующего вице-мэра за отсутствие тщательного контроля над тем, как велись работы в пер. Отдаленном, одновременно напомнив, что в прошлом году данный участок был капитально ремонтирован. Поэтому дорога в таком виде оставаться не должна.

- Дороги - это важная часть городской инфраструктуры. Поэтому необходимо вернуть покрытие к тем параметрам и стандартам, которые и были здесь после капремонта. Что касается работы подрядчика, который не соблюдал технологию при восстановлении дороги, - мы намерены обратиться в суд, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Мэр Южно-Сахалинска поручил УКС совместно с подрядной организацией в кратчайшие сроки выполнить все подготовительные процедуры и приступить к восстановлению дорожного полотна. Ориентировочно работы начнутся уже в предстоящие выходные. Они будут вестись без полного перекрытия движения, по одной полосе. О времени и датах работ сообщат дополнительно.

- В рамках общественного контроля участники дорожного Совета осуществляют мониторинг содержания УДС на регулярной основе. Информация о результатах этой работы и выявленных нарушениях передается в администрацию города. На критические случаи, которые требуют оперативных мер, глава города всегда реагирует лично. Так, сегодня Сергей Надсадин приехал на место, чтобы лично осмотреть проблемный участок и дать соответствующие поручения структурам для решения вопроса и устранения нарушений, - отметил член городского дорожного Совета Олег Меркушев.

Дорожный совет продолжит мониторить УДС Южно-Сахалинска, выявлять недочеты и оперативно совместно с муниципалитетом их устранять.