Дворы домов по улице Курильской в Южно-Сахалинске благоустроят к октябрю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе инспекционных поездок вновь выехал в 4 микрорайон, где проверил ход работ по благоустройству и капитальному ремонту дворов. Совместно с руководителями профильных структур они обсудили темпы строительства и пообщались с жителями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, у южносахалинцев были нарекания к организации работ у домов № 3 и № 5 по ул. Курильской. Перед благоустройством здесь во дворах потребовалась комплексная замена старых инженерных сетей. По мнению жителей, замена длилась очень долго. По поручению мэра была назначена служебная проверка, чтобы разобраться в причинах. Тогда глава города пообещал встретиться с жильцами еще раз.
- Проверка завершается, я однозначно согласился с жителями, что срок был растянут и работа не была скоординирована со стороны департамента городского хозяйства. Отмечу, в настоящий момент работы по благоустройству здесь на территории в целом на финишной прямой. Кроме того, мы пообещали местным активным жителям вернуться в этот двор в следующем году и по их просьбам установить лавочки, возможно, детские конструкции, обустроить зону так, чтобы людям было комфортно проводить время, - прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Кроме того, в ходе поездки от жителей поступило предложение провести частичное благоустройство стихийной парковки неподалеку от дома №5 по ул Курильской, вопрос взят на контроль, территорию приведут в порядок.
- Сегодня на встречу с мэром пришли активные жители домов № 3,5 и 7 по ул. Курильской, мы озвучили все свои пожелания, обсудили многие вопросы, ждем их решения. Часть из нас проживает здесь много лет. Очень рады тому, что у нас наконец-то проводится благоустройство, обустраиваются проезды, тротуары, - отметил житель дома № 5 по ул. Курильской Сергей Рощупкин.
Как сообщил начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик, работы по замене инженерных сетей здесь были завершены в конце августа. К благоустройству во дворах приступили в начале сентября, одну дворовую территорию уже асфальтируют, остальные - в стадии подготовки. Завершить все работы в полном объеме планируется к 1 октября при благоприятных погодных условиях.
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