Благодаря телемосту бойцы на Донбассе пообщались со своими родными на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти региона организовали уже 11-ый телемост между Сахалином и Шахтерском Донецкой Народной Республики. Бойцы из Южно-Сахалинска и Холмска смогли увидеть своих матерей, жен и детей.

Такие сеансы видеосвязи позволяют сохранять контакт с родными и близкими людьми, которые ждут их на островах. Благодаря телемостам у сахалинских защитников появляется возможность увидеть свои семьи, узнать новости с малой родины и рассказать о том, что происходит в их жизни и на линии фронта.

Военнослужащий из Южно-Сахалинска пообщался со своей мамой, женой и малюткой-дочкой.

- Она - копия ты! Такая хорошенькая, и характер тоже твой, - рассказали родные бойца. - Как у тебя там дела? Рассказывай скорее! Не похудел?

- Не похудел, даже наоборот. У меня все хорошо. В целом не жалуемся. Всего хватает, - заверил боец.

- Я так рада тебя увидеть. Ты мне нечасто звонишь, хоть так посмотрю на тебя, - сказала мама защитника.

- Дочка не понимает, что ты на экране. Помаши папе ручкой, - сказала жена грудной девочке. - О, чихнула! Распереживалась, не каждый день ведь тебя видим. Говорит: агу. Это значит: "Пока, папа!".

Защитник из Холмска увиделся со своими тещей, женой и семилетней дочкой. Супруга военнослужащего рассказала, что дочь отметила в календаре дату, когда папа вернется.

- Папочка, я тебя люблю и жду! Рисунков в посылку положить? - спросила девочка.

- Конечно, положить, - улыбнулся военнослужащий.

Родные отметили, что гордятся своим воином и пожелали вернуться здоровым и с победой.

Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной. Для этого региональное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи на регулярной основе проходят между военнослужащими и их семьями.