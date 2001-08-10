Тихоокеанское
информационное агентство
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11:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Благодаря телемосту бойцы на Донбассе пообщались со своими родными на Сахалине

Благодаря телемосту бойцы на Донбассе пообщались со своими родными на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти региона организовали уже 11-ый телемост между Сахалином и Шахтерском Донецкой Народной Республики. Бойцы из Южно-Сахалинска и Холмска смогли увидеть своих матерей, жен и детей.

Такие сеансы видеосвязи позволяют сохранять контакт с родными и близкими людьми, которые ждут их на островах. Благодаря телемостам у сахалинских защитников появляется возможность увидеть свои семьи, узнать новости с малой родины и рассказать о том, что происходит в их жизни и на линии фронта.

Военнослужащий из Южно-Сахалинска пообщался со своей мамой, женой и малюткой-дочкой.

- Она - копия ты! Такая хорошенькая, и характер тоже твой, - рассказали родные бойца. - Как у тебя там дела? Рассказывай скорее! Не похудел?

- Не похудел, даже наоборот. У меня все хорошо. В целом не жалуемся. Всего хватает, - заверил боец.

 - Я так рада тебя увидеть. Ты мне нечасто звонишь, хоть так посмотрю на тебя, - сказала мама защитника.

- Дочка не понимает, что ты на экране. Помаши папе ручкой, - сказала жена грудной девочке. - О, чихнула! Распереживалась, не каждый день ведь тебя видим. Говорит: агу. Это значит: "Пока, папа!".

Защитник из Холмска увиделся со своими тещей, женой и семилетней дочкой. Супруга военнослужащего рассказала, что дочь отметила в календаре дату, когда папа вернется.

- Папочка, я тебя люблю и жду! Рисунков в посылку положить? - спросила девочка.

- Конечно, положить, - улыбнулся военнослужащий.

Родные отметили, что гордятся своим воином и пожелали вернуться здоровым и с победой.

Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной. Для этого региональное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи на регулярной основе проходят между военнослужащими и их семьями.

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