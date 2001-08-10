В Южно-Сахалинске на время проведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Легкоатлетическое физкультурное мероприятие "Кросс нации-2023" состоится 16 сентября в Южно-Сахалинске. Старт для участников будет дан с территории исторического парка "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

На время проведения соревнований движения транспорта по улице Горького будут введены следующие ограничения.

15 сентября с 13:00 будет закрыт въезд транспортных средств на автомобильную парковку исторического парка. Запрет продлится до 16 сентября 13:00.

16 сентября с 07:00 до 13:00 ограничение на движение транспорта коснется по ул. Горького от пешеходного перехода (южная часть пл. Победы) до пересечения с ул. Священномученика Илариона Троицкого. Кроме того, с 08:45 до 13:00 в этот день будет ограничено движение на участке дороги от пешеходного перехода, указанного выше, до ул. Есенина.

Общественный транспорт на время проведения "Кросса нации-2023" будет работать в штатном режиме, однако, автобусы объедут закрытые участки по улицам Комсомольской, Есенина и через проспект Победы.