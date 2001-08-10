Правительство Сахалинской области, СахГУ и группа компаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях развития цифровой экономики Сахалинской области на базе Сахалинского государственного университета планируется открыть авторизованный учебный центр ГК "Астра", специализированную кафедру и цифровую лабораторию, где будет проводиться обучение специалистов, в том числе из госструктур, работа с отечественными ИТ-решениями.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом и ГК "Астра" было подписано на VIII Восточном экономическом форуме.

Стороны договорились о создании на базе вуза авторизованного учебного центра, открытии кафедры, цифровой лаборатории и начале проекта "Белая книга" по разработке новых на российском рынке уникальных ИТ-продуктов-аналогов зарубежным решениям, которых на данный момент не достает в линейке отечественных разработчиков для компаний различных отраслей. Планируется совместное внедрение ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения в регионе и обеспечения полного цифрового суверенитета.

В рамках соглашения будут реализовываться программы по привлечению к разработке отечественных решений сахалинских ИТ-специалистов, а также по трудоустройству профильных кадров, которые ранее работали в зарубежных компаниях. Предполагается перевод органов государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области на российское ПО в соответствии с законодательством РФ.

- Совместная работа позволит наладить процесс полного цикла импортозамещения, начиная от разработки отечественных ИТ-решений для секторов экономики Сахалинской области, заканчивая обучением сотрудников госорганов, а также молодых специалистов и импортозамещением инфраструктуры для укрепления суверенитета. - отмечает заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков

- Развитие ИТ-образования в регионе является одной из приоритетных задач для нашего университета. Совместно с партнерами мы выстраиваем модель практикоориентированной подготовки специалистов в области информационных технологий. Реализуемый переход на отечественные операционные системы требует не только обновления содержания образовательных программ и проведение переподготовки преподавателей, но и модернизацию программного обеспечения, на котором построены системы управления вузом. Совместно с партнером мы планируем создать лабораторию, которая станет полигоном для испытания комплексных цифровых систем, базирующихся на ОС Astra Linux. Лаборатория станет проектным центром ГК "Астра", который будет местом притяжения студентов СахГУ. - рассказывает исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

- Наше партнерство с Сахалинской областью - масштабный проект, направленный на укрепление цифрового суверенитета и серьезное развитие ИТ-отрасли области. И это не только перевод госструктур на отечественные ИТ-решения и обучение специалистов работе с ними, это различные проекты по разработке уникальных аналогов зарубежных продуктов для ключевых направлений экономики, интеграция фундаментальной, прикладной науки и высокотехнологичных процессов для обеспечения трансфера технологий. Важно, что участие в наших совместных проектах будут принимать местные ИТ-специалисты, они как никто другой хорошо знают потребности сахалинских компаний. - отмечает директор департамента регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов.

В целях развития цифровой экономики Сахалинской области на базе Сахалинского государственного университета планируется открыть авторизованный учебный центр ГК "Астра", специализированную кафедру и цифровую лабораторию, где будет проводиться обучение специалистов, в том числе из госструктур, работа с отечественными ИТ-решениями.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом и ГК "Астра" было подписано на VIII Восточном экономическом форуме.

Стороны договорились о создании на базе вуза авторизованного учебного центра, открытии кафедры, цифровой лаборатории и начале проекта "Белая книга" по разработке новых на российском рынке уникальных ИТ-продуктов-аналогов зарубежным решениям, которых на данный момент не достает в линейке отечественных разработчиков для компаний различных отраслей. Планируется совместное внедрение ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения в регионе и обеспечения полного цифрового суверенитета.

В рамках соглашения будут реализовываться программы по привлечению к разработке отечественных решений сахалинских ИТ-специалистов, а также по трудоустройству профильных кадров, которые ранее работали в зарубежных компаниях. Предполагается перевод органов государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области на российское ПО в соответствии с законодательством РФ.

- Совместная работа позволит наладить процесс полного цикла импортозамещения, начиная от разработки отечественных ИТ-решений для секторов экономики Сахалинской области, заканчивая обучением сотрудников госорганов, а также молодых специалистов и импортозамещением инфраструктуры для укрепления суверенитета. - отмечает заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков

- Развитие ИТ-образования в регионе является одной из приоритетных задач для нашего университета. Совместно с партнерами мы выстраиваем модель практикоориентированной подготовки специалистов в области информационных технологий. Реализуемый переход на отечественные операционные системы требует не только обновления содержания образовательных программ и проведение переподготовки преподавателей, но и модернизацию программного обеспечения, на котором построены системы управления вузом. Совместно с партнером мы планируем создать лабораторию, которая станет полигоном для испытания комплексных цифровых систем, базирующихся на ОС Astra Linux. Лаборатория станет проектным центром ГК "Астра", который будет местом притяжения студентов СахГУ. - рассказывает исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

- Наше партнерство с Сахалинской областью - масштабный проект, направленный на укрепление цифрового суверенитета и серьезное развитие ИТ-отрасли области. И это не только перевод госструктур на отечественные ИТ-решения и обучение специалистов работе с ними, это различные проекты по разработке уникальных аналогов зарубежных продуктов для ключевых направлений экономики, интеграция фундаментальной, прикладной науки и высокотехнологичных процессов для обеспечения трансфера технологий. Важно, что участие в наших совместных проектах будут принимать местные ИТ-специалисты, они как никто другой хорошо знают потребности сахалинских компаний. - отмечает директор департамента регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов.

В целях развития цифровой экономики Сахалинской области на базе Сахалинского государственного университета планируется открыть авторизованный учебный центр ГК "Астра", специализированную кафедру и цифровую лабораторию, где будет проводиться обучение специалистов, в том числе из госструктур, работа с отечественными ИТ-решениями.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом и ГК "Астра" было подписано на VIII Восточном экономическом форуме.

Стороны договорились о создании на базе вуза авторизованного учебного центра, открытии кафедры, цифровой лаборатории и начале проекта "Белая книга" по разработке новых на российском рынке уникальных ИТ-продуктов-аналогов зарубежным решениям, которых на данный момент не достает в линейке отечественных разработчиков для компаний различных отраслей. Планируется совместное внедрение ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения в регионе и обеспечения полного цифрового суверенитета.

В рамках соглашения будут реализовываться программы по привлечению к разработке отечественных решений сахалинских ИТ-специалистов, а также по трудоустройству профильных кадров, которые ранее работали в зарубежных компаниях. Предполагается перевод органов государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области на российское ПО в соответствии с законодательством РФ.

- Совместная работа позволит наладить процесс полного цикла импортозамещения, начиная от разработки отечественных ИТ-решений для секторов экономики Сахалинской области, заканчивая обучением сотрудников госорганов, а также молодых специалистов и импортозамещением инфраструктуры для укрепления суверенитета. - отмечает заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков

- Развитие ИТ-образования в регионе является одной из приоритетных задач для нашего университета. Совместно с партнерами мы выстраиваем модель практикоориентированной подготовки специалистов в области информационных технологий. Реализуемый переход на отечественные операционные системы требует не только обновления содержания образовательных программ и проведение переподготовки преподавателей, но и модернизацию программного обеспечения, на котором построены системы управления вузом. Совместно с партнером мы планируем создать лабораторию, которая станет полигоном для испытания комплексных цифровых систем, базирующихся на ОС Astra Linux. Лаборатория станет проектным центром ГК "Астра", который будет местом притяжения студентов СахГУ. - рассказывает исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

- Наше партнерство с Сахалинской областью - масштабный проект, направленный на укрепление цифрового суверенитета и серьезное развитие ИТ-отрасли области. И это не только перевод госструктур на отечественные ИТ-решения и обучение специалистов работе с ними, это различные проекты по разработке уникальных аналогов зарубежных продуктов для ключевых направлений экономики, интеграция фундаментальной, прикладной науки и высокотехнологичных процессов для обеспечения трансфера технологий. Важно, что участие в наших совместных проектах будут принимать местные ИТ-специалисты, они как никто другой хорошо знают потребности сахалинских компаний. - отмечает директор департамента регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов.