Для сахалинских инвалидов по зрению появится новая мера поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нововведения коснутся незрячих островитян, имеющих собак-проводников. Такую инициативу выдвинул Губернатор Валерий Лимаренко на личном приеме граждан. Так, размер ежегодной выплаты увеличится почти в 3 раза и суммарно превысит 100 тысяч рублей. Об этом рассказала министр социальной защиты Ольга Орлова на встрече с инвалидами и методистом кинологического центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве социальной защиты.
Сейчас содержание собак – обязанность Социального фонда России. Ежегодно ведомство предоставляет владельцу такой собаки выплату в размере 32 тыс.рублей. На очередном приеме граждан с инвалидностью к губернатору обратилась девушка. Она рассказала, что выплаты СФР не хватает для полноценного содержания. Глава региона поручил предусмотреть дополнительную помощь владельцам собак-проводников.
- Наши специалисты посчитали и сделали выводы, что в среднем содержание собаки крупной породы обходится в 113 тыс.руб. Министерство социальной защиты предлагает ввести новую меру социальной поддержки. Раз в год, по линии министерства, предоставлять 80 тыс.руб. на содержание и ветеринарное облуживание четвероногих помощников, - рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Подробно о том, как содержать особенную собаку, об уходе, привычках и образе жизни рассказала сахалинцам старший методист по реабилитации Учебно-кинологического центра «Собаки – помощники инвалидов» Наталья Громова. Эксперт из Подмосковья прилетела в Южно-Сахалинск для встречи с теми, у кого помощники уже есть. Проверила их условия проживания, дала советы, и проконсультировала тех, кто желает заиметь такого друга.
- Собака – это не просто друг, собака относится к техническим средствам реабилитации человека. К ней нужен особый подход и правильное отношение. Для собаки это работа, можно сказать – служба. Хозяин и пес должны сойтись по характеру. Поэтому существует отбор, обучение, экзамены и тд. Учат обоих. Курс длится около двух недель, а потом — практика. Она будет длиться всю жизнь, - поделилась старший методист Учебно-кинологического центра «Собаки – помощники инвалидов» Наталья Громова.
Ранее Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что отношение к людям с ограничениями по здоровью - показатель зрелости общества и государства, критерий "человечности" социальной политики и устройства всех сфер жизни. Глава государства призывал не делать из инвалидов затворников, эти люди должны жить полноценной жизнью.
На сегодняшний день новый законопроект уже принят депутатами Сахалинской областной Думы в первом чтении.
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