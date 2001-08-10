На линию Ванино-Холмск вернулся паром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Паром "Сахалин-8" вернулся из планового ремонта и с 14 сентября вышел на обслуживание линии Ванино-Холмск. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на региональное министерство транспорта.

Ситуация на паромной переправе стабилизировалась, говорят в ведомстве. В сложный период, когда один паром ушёл на ремонт, а второй сломался, значительно помог выход на линию нового судна "Александр Деев". Сейчас на линии Ванино-Холмск будут работать три парома, а скоро к ним присоединится и четвёртый.

"Завершается ремонт парома "Сахалин-9". Возобновление штатной работы переправы ожидаем в течении двух недель", - отметил Максим Жоголев, замминистра транспорта и дорожного хозяйства.