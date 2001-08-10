В администрации Южно-Сахалинска провели вакцинацию сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений сегодня приняли участие в прививочной кампании против гриппа. Вакцинация коллективов проходит уже на протяжении шести последних лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Содействие в проведении вакцинации оказывает департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска. Кампания проходит в несколько этапов, чтобы не создавать помех рабочему процессу.

- Мы в целом занимаемся организацией прививочной кампании. Сотрудничаем со всеми медицинскими учреждениями Южно-Сахалинска. Сегодня к нам приехали специалисты городского диагностического центра. Коллеги активно вакцинируются. Всем хочется быть здоровыми, в том числе и мне. Сам только что сделал прививку. Честно сказать, болел последний раз году, наверное, в 2013-м, - рассказал начальник отдела департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Александр Сажаев.

- Сотрудники идут активно, все с настроением, с улыбкой. Мы не первый раз используем вакцину "Совигрипп". Отзывы хорошие, особых противопоказаний нет. Индивидуально, может быть, легкое недомогание, - отметила сотрудник городского диагностического центра Екатерина Боярова.

- Считаю это важным делом. Вся моя семья вакцинируется каждый год. Мы все заботимся о своем здоровье. Последние лет восемь я ни разу не болел гриппом. Максимум небольшая простуда, которая за два дня проходит, - поделился сотрудник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Но.

Трудовые коллективы и работодатели Южно-Сахалинска также могут принять участие в централизованной вакцинации. Для этого необходимо подать заявку в городскую администрацию по телефону 312-710. Медицинские работники организуют выезд на предприятие в рамках сформированного графика.