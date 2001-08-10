В администрации Южно-Сахалинска провели вакцинацию сотрудников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений сегодня приняли участие в прививочной кампании против гриппа. Вакцинация коллективов проходит уже на протяжении шести последних лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Содействие в проведении вакцинации оказывает департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска. Кампания проходит в несколько этапов, чтобы не создавать помех рабочему процессу.
- Мы в целом занимаемся организацией прививочной кампании. Сотрудничаем со всеми медицинскими учреждениями Южно-Сахалинска. Сегодня к нам приехали специалисты городского диагностического центра. Коллеги активно вакцинируются. Всем хочется быть здоровыми, в том числе и мне. Сам только что сделал прививку. Честно сказать, болел последний раз году, наверное, в 2013-м, - рассказал начальник отдела департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Александр Сажаев.
- Сотрудники идут активно, все с настроением, с улыбкой. Мы не первый раз используем вакцину "Совигрипп". Отзывы хорошие, особых противопоказаний нет. Индивидуально, может быть, легкое недомогание, - отметила сотрудник городского диагностического центра Екатерина Боярова.
- Считаю это важным делом. Вся моя семья вакцинируется каждый год. Мы все заботимся о своем здоровье. Последние лет восемь я ни разу не болел гриппом. Максимум небольшая простуда, которая за два дня проходит, - поделился сотрудник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Но.
Трудовые коллективы и работодатели Южно-Сахалинска также могут принять участие в централизованной вакцинации. Для этого необходимо подать заявку в городскую администрацию по телефону 312-710. Медицинские работники организуют выезд на предприятие в рамках сформированного графика.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
15:08 Сегодня На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
09:36 Сегодня Владимир Путин посетил ГПЗ в Амурской области
10:54 Сегодня В Южно-Сахалинске перекрыт проезд по ул. Комсомольская на перекрестке в ул. Хабаровской
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
17:23 8 Сентября ОНФ разоблачил жительницу Углегорска, вымогающую квартиры в муниципалитете
16:35 8 Сентября Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама
13:38 7 Сентября Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа "Корни"
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
Выбор редакции
- 15:08 Сегодня На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
- 10:45 Вчера 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
- 16:40 12 Сентября На Сахалине вышла книга об истории спорта на островах
- 14:38 12 Сентября Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?