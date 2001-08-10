В Сахалинской области начался массовый сбор урожая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области начали убирать урожай. Сельскохозяйственные предприятия планируют собрать 44 тысячи тонн картофеля и 22 тысячи тонн овощей. Власти региона активно поддерживают аграриев. Это позволило островам выйти в лидеры по самообеспеченности овощами в ДФО. Благодаря программе развития агропромышленного комплекса (АПК), которую курирует лично глава региона Валерий Лимаренко, Сахалин и Курилы могут быть независимы от поставок овощей с материковой части страны. Подробнее — в материале ниже.

Большие запасы

В первую очередь в регионе приступили к массовому сбору картофеля. Закончится уборочная кампания в ноябре, когда поспеет капуста.

В министерстве сельского хозяйства и торговли области сообщили, что в 2023 году все работы по подготовке были проведены качественно. Для обновления сортов и увеличения количества урожая область закупила более тысячи тонн семян картофеля элитных репродукций.

Сахалинская область обеспечивает себя этим видом сельхозкультур на 94,% и каждый год увеличивает урожайность. По овощам открытого и защищенного грунта она меньше и составляет 66%. Тем не менее, самый высокий показатель на Дальнем Востоке.

Господдержка позволяет аграриям закупать элитные семена, обновлять семенной фонд и повышать плодородность почв. Всего в регионе существует более 40 таких мер.

Циклон нипочем

На предприятии «Совхоз Южно-Сахалинский» в этом году высадили 555 гектаров картофеля и 125 гектаров других овощей. Собрать с полей собираются 13,8 тыс. тонн картошки и 5,6 тыс. тонн овощей соответственно.

В ночь на 1 сентября на юг Сахалина обрушился циклон. Мощный ливень затопил сельскохозяйственные земли. Однако при осмотре полей избытки воды сошли с полей быстро. Этому способствовало проведение противопаводковых мероприятий. Их выполняли на протяжении четырех предыдущих лет на средства областной субсидии.

В 2023 году на меры господдержки АПК в регионе направили 2 млрд рублей.

Модернизация отрасли

Также на Сахалине улучшают и инфраструктуру отрасли. В Южно-Сахалинске возводят агропарк с оптово-распределительным центром. Это современные складские помещения для хранения разной продукции в нужных температурных условиях. Такой объект позволит существенно уменьшить потери овощей во время хранения и увеличить переработку местной продукции.

Валерий Лимаренко отметил, что работы по улучшению продовольственной безопасности будут продолжаться и дальше.

В планах создание условий для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В будущем наладят в регионе и ее экспорт.

Розничный товарооборот местной продукции составляет более 21 %. В сфере АПК работают 429 предприятий, 793 самозанятых и 213 фермерских хозяйств. В этой сфере заняты 12 тыс. островитян.