В Сахалинской области начался массовый сбор урожая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области начали убирать урожай. Сельскохозяйственные предприятия планируют собрать 44 тысячи тонн картофеля и 22 тысячи тонн овощей. Власти региона активно поддерживают аграриев. Это позволило островам выйти в лидеры по самообеспеченности овощами в ДФО. Благодаря программе развития агропромышленного комплекса (АПК), которую курирует лично глава региона Валерий Лимаренко, Сахалин и Курилы могут быть независимы от поставок овощей с материковой части страны. Подробнее — в материале ниже.
Большие запасы
В первую очередь в регионе приступили к массовому сбору картофеля. Закончится уборочная кампания в ноябре, когда поспеет капуста.
В министерстве сельского хозяйства и торговли области сообщили, что в 2023 году все работы по подготовке были проведены качественно. Для обновления сортов и увеличения количества урожая область закупила более тысячи тонн семян картофеля элитных репродукций.
Сахалинская область обеспечивает себя этим видом сельхозкультур на 94,% и каждый год увеличивает урожайность. По овощам открытого и защищенного грунта она меньше и составляет 66%. Тем не менее, самый высокий показатель на Дальнем Востоке.
Господдержка позволяет аграриям закупать элитные семена, обновлять семенной фонд и повышать плодородность почв. Всего в регионе существует более 40 таких мер.
Циклон нипочем
На предприятии «Совхоз Южно-Сахалинский» в этом году высадили 555 гектаров картофеля и 125 гектаров других овощей. Собрать с полей собираются 13,8 тыс. тонн картошки и 5,6 тыс. тонн овощей соответственно.
В ночь на 1 сентября на юг Сахалина обрушился циклон. Мощный ливень затопил сельскохозяйственные земли. Однако при осмотре полей избытки воды сошли с полей быстро. Этому способствовало проведение противопаводковых мероприятий. Их выполняли на протяжении четырех предыдущих лет на средства областной субсидии.
В 2023 году на меры господдержки АПК в регионе направили 2 млрд рублей.
Модернизация отрасли
Также на Сахалине улучшают и инфраструктуру отрасли. В Южно-Сахалинске возводят агропарк с оптово-распределительным центром. Это современные складские помещения для хранения разной продукции в нужных температурных условиях. Такой объект позволит существенно уменьшить потери овощей во время хранения и увеличить переработку местной продукции.
Валерий Лимаренко отметил, что работы по улучшению продовольственной безопасности будут продолжаться и дальше.
В планах создание условий для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В будущем наладят в регионе и ее экспорт.
Розничный товарооборот местной продукции составляет более 21 %. В сфере АПК работают 429 предприятий, 793 самозанятых и 213 фермерских хозяйств. В этой сфере заняты 12 тыс. островитян.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
15:08 Сегодня На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
09:36 Сегодня Владимир Путин посетил ГПЗ в Амурской области
10:54 Сегодня В Южно-Сахалинске перекрыт проезд по ул. Комсомольская на перекрестке в ул. Хабаровской
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
17:23 8 Сентября ОНФ разоблачил жительницу Углегорска, вымогающую квартиры в муниципалитете
16:35 8 Сентября Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама
13:38 7 Сентября Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа "Корни"
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
Выбор редакции
- 15:08 Сегодня На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание
- 10:45 Вчера 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
- 16:40 12 Сентября На Сахалине вышла книга об истории спорта на островах
- 14:38 12 Сентября Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?