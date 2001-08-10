МегаФон открывает бизнес в Киргизии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда МегаФона направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G.
Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам МегаФона. Александр будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.
В портфеле МегаФона - целый ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. В реализации проектов задействованы как технологии связи (например, NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми реализуются совместные проекты. Так, для реализации проекта "МегаФон Экология" используются наработки тех предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды. А в проектах по безопасности дорожного движения или умной городской среды - имеющаяся инфраструктура заказчиков от бизнеса или государства с подключением к ним сети умных датчиков.
"У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии", - говорит директор представительства МегаФона в Киргизии Александр Калошин.
До конца года МегаФон запланировал ряд пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка. Компания реализует проекты как в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, так и в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов.
Платформа "МегаФон Экология" в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт данные о состоянии окружающей среды. Платформа прошла успешную апробацию в целом ряде городов России, а также используется в подсистемах эко-мониторинга "Безопасный город" в ХМАО, Коми, Удмуртии. При помощи "МегаФон Экология" в Камчатском крае разрабатывается контроль ключевых параметров водной среды Тихого океана, а в Нижегородской области - реки Волга. Цифровая система контроля воздуха внедрена в Узбекистане - на территории города Ахангаран.
Private LTE - частная беспроводная сеть - построена, в частности, на Удоканском и Эльгинском месторождениях, на Лебединском ГОКе и Магнитогорском металлургическом комбинате, на производственных площадках СИБУРа. Помимо обеспечения безопасной и стабильной передачи данных, частная LTE сеть позволяет внедрять на предприятиях услуги на базе интернета вещей и цифровую радиосвязь "МегаФон Транкинг" с функцией геолокации.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.
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