Двор на ул. Пограничной заасфальтировали после обращения в общественный совет Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городского Общественного совета проверили выполнение ямочного ремонта дворовой территории на ул. Пограничной, 58А, где по просьбам жителей было проведено восстановление асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, работы по благоустройству стартовали в начале сентября и за короткий срок двор был приведен в надлежащий вид. А именно, здесь не только заасфальтировали ранее грунтовый проезд, но и территорию, прилегающую к многоквартирному дому.

- Подрядчик основательно подошел к вопросу и выполнил достаточно большой для данного двора объем работ. Помимо опрятного внешнего вида, теперь полностью решена проблема разноса грязи с дороги, которая раньше была разбита, - отметила член Общественного совета города Анна Григорьева.

Напомним, благоустройство было произведено за счет субсидий УК, которые в рамках, инициированного губернатором Валерием Лимаренко, проекта на такую деятельность выделяют из областного бюджета. Реализация инициативы находится на контроле мэра Сергея Надсадина.

- Отрадно, что сегодня ямочный ремонт перешел в категорию, когда его стали делать большим картами. То, что на сегодня сделано во дворе на Пограничной одновременно решило вопрос с гуртовыми водами и дождевыми стоками. Такое покрытие позволяет создать уклоны. Вода стекает в зеленые зоны и не создает дискомфорта при передвижении, - подчеркнул член Общественного совета города Олег Меркушев.

Отметим, общественники находятся в плотном взаимодействии с профильными структурами администрации города и не только помогают контролировать выполнение ремонта дворов и дорог, но и служат надежным медиатором между жителями и властью. Работа Общественного совета Южно-Сахалинска продолжается, его участники на постоянной основе отрабатывают обращения горожан и следят за их исполнением.